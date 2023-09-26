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الولايات المتحدة الأمريكية تعترف باستقلال جزر كوك ونيوي في المحيط الهادي عمرو أديب يعلق على تعادل الزمالك مع المقاولين.. قلبت نكد (فيديو) لقاءات ثنائية لرئيس هيئة المحطات النووية خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عمرو أديب يعلق على تعادل الزمالك مع المقاولين.. قلبت نكد (فيديو)

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على تعادل نادي الزمالك مع نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري العام، والتي أقيمت مساء أمس الاثنين.

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وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، مساء اليوم :"ماتش غريب والمقاولون اتعادل مع الزمالك في الدقيقة 98، وينتهي الماتش بنكد وحاجة صعبة".

الحظ اللي عند الأهلي حاجة تانية

وأضاف عمرو أديب: “الفرق بين ماتش الزمالك ومباريات الأهلي والحظ اللي عند الأهلي حاجة تانية، والزمالك مافيش حظ، ونعرف أن الدقيقة 90 مع النادي الأهلي ومع الزمالك العكس تماما” معقبا:"عائدون وسنظل أوفياء".

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