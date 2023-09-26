عمرو أديب يعلق على تعادل الزمالك مع المقاولين.. قلبت نكد (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على تعادل نادي الزمالك مع نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري العام، والتي أقيمت مساء أمس الاثنين.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، مساء اليوم :"ماتش غريب والمقاولون اتعادل مع الزمالك في الدقيقة 98، وينتهي الماتش بنكد وحاجة صعبة".

الحظ اللي عند الأهلي حاجة تانية

وأضاف عمرو أديب: “الفرق بين ماتش الزمالك ومباريات الأهلي والحظ اللي عند الأهلي حاجة تانية، والزمالك مافيش حظ، ونعرف أن الدقيقة 90 مع النادي الأهلي ومع الزمالك العكس تماما” معقبا:"عائدون وسنظل أوفياء".