استعدادات مدارس إدارة باريس التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد

يعمل المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، يعمل جاهدًا على تنظيم وتطوير مدارس الوادي الجديد استعدادًا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد ومن بين المدارس التي تبرز في هذا السياق، مدارس إدارة باريس التعليمية التي تعمل بتنسيق وتعاون وثيق مع وكالة التعليم، وذلك فى في اطار استعدادات مدارس الوادي الجديد لاستقبال طلابها في بداية العام الدراسي الجديد 2024/2023.

ويتابع المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، استعدادات مدارس الوادي الجديد لاستقبال طلابها في العام الدراسي الجديد 2023/2024 في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ

وقامت مدارس إدارة باريس التعليمية بالتجهيز والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة وجذابة للطلاب. تم تحسين البنية التحتية للمدارس، حيث تم تجهيز الفصول الدراسية بأحدث التقنيات التعليمية والتجهيزات الحديثة. تم توفير معامل علمية مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات المختبرية لتشجيع الاكتشاف العلمي والتعلم التفاعلي، بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز برامج التدريس في مدارس إدارة باريس بوضع مناهج تعليمية متطورة ومتواكبة مع التطورات العالمية. يتم توفير فرص التعلم المتعددة والمنهج الشامل الذي يهدف إلى تطوير المهارات وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب.

إلى جانب ذلك، تم تكوين فريق تعليمي ذو خبرة عالية ومتخصصة في مجالات تعليمية متنوعة. يعمل هؤلاء المدرسون بجدية واجتهاد لتأمين تجربة تعليمية فريدة ومثيرة لجميع الطلاب. يتم تنفيذ استراتيجيات تدريس مبتكرة وفعّالة لتلبية احتياجات الطلاب المختلفة وتعزيز تفاعلهم واستيعابهم للمواد الدراسية.

علاوة على ذلك، تهتم مدارس إدارة باريس بتطوير قدرات الطلاب غير الأكاديمية من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة. يتاح للطلاب الفرصة للمشاركة في الرياضة والفنون والثقافة والعمل الخيري، بما يسهم في تنمية شخصياتهم الاجتماعية والأخلاقية.

يشعر المهندس سيد عبد العزيز وجميع فريق التعليم بفخر كبير بالجهود التي تبذلها مدارس إدارة باريس لتحقيق التميز في التعليم وتطوير قادة المستقبل. وبفضل التحضيرات والتجهيزات الشاملة، نحن على ثقة بأن العام الدراسي الجديد سيكون بداية مثمرة وناجحة للطلاب في مدارس الوادي الجديد.

ويسعى وكيل التعليم بالوادي الجديد إلى تقديم خدمات التعليم بأفضل ما يمكن، وذلك عن طريق توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، واستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التعليمية، بما يضمن تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، وفي نفس الوقت تعزيز مهارات وقدرات الطلاب وتنمية مواهبهم.

وفي نهاية التصريح، أشاد السيد سيد عبد العزيز بجهود الإدارة المدرسية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في المدارس، ودعا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود والعمل بشكل متواصل من أجل تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي لطلاب الوادي الجديد.

مدارس إدارة باريس التعليمية تقوم بالتجهيز والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية تقوم بالتجهيز والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية تقوم بالتجهيز والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية تقوم بالتجهيز والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية تقوم بالتجهيز والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس إدارة باريس التعليمية تقوم بالتجهيز والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد