تعليم الوادى الجديد يطلق البرنامج التدريبى لتدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية

بدأت المديرية التعليمية بالوادي الجديد تنفيذ برنامج تدريبي جديد يهدف إلى تدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية. أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالمديرية، عن انطلاق هذا البرنامج، الذي يستهدف معلمي الرياضيات في المدارس اللغوية والعامة في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ

وأوضح سيد عبد العزيز أن الهدف من هذا البرنامج هو تطوير قدرات المعلمين في تدريس مادة الرياضيات باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تزويدهم بالخبرات والمعرفة في مجال صياغة المصطلحات الرياضية بالطريقة الصحيحة.

ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام الرياضيات وتوجيه اللغات في المديرية، بالإضافة إلى إدارة التدريب. يتضمن البرنامج سلسلة من الورش والدورات التدريبية، حيث يتعلم المعلمون أساليب التدريس الفعالة وكيفية تطبيقها في تدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية.

تهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى تحصيل الطلاب في مادة الرياضيات وتطوير قدراتهم في فهم المفاهيم الرياضية باللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعلم الرياضيات باللغة الإنجليزية يساعد الطلاب في تطوير مهاراتهم في اللغة الثانية وزيادة ثقتهم في استخدامها.

يعتزم البرنامج أيضًا توفير الدعم والمساعدة للمعلمين من خلال توفير الموارد التعليمية والمراجع اللازمة لتدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية. ومن المتوقع أن يتم تحقيق تأثير إيجابي على جودة التعليم في مادة الرياضيات وتحسين أداء الطلاب في هذا النطاق.

من المهم أن نركز على تطوير قدرات المعلمين، حيث يلعبون دورًا حاسمًا في تشجيع الاستفادة القصوى من اللغة الإنجليزية في تدريس المواد المختلفة. بفضل هذا البرنامج التدريبي، ستتاح للمعلمين الفرصة لتعزيز مهاراتهم واكتساب المعرفة اللازمة لتحقيق تجربة تعليمية أكثر إثارة وفعالية في تدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية.

تعليم الوادى الجديد يطلق البرنامج التدريبى لتدريس الرياضيات باللغة الانجليزية

تعليم الوادى الجديد يطلق البرنامج التدريبى لتدريس الرياضيات باللغة الانجليزية

تعليم الوادى الجديد يطلق البرنامج التدريبى لتدريس الرياضيات باللغة الانجليزية

تعليم الوادى الجديد يطلق البرنامج التدريبى لتدريس الرياضيات باللغة الانجليزية