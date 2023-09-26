تعليم الوادي الجديد يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد (صور)

أكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد على مواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية للوقوف على جاهزية مدارس المحافظة لإستقبال العام الدراسى الجديد وأوضح أن اللجان الميدانية ستستمر في عملها للتحقق من استعداد المدارس في المحافظة لاستقبال الطلاب.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد إلى أنه تم تشكيل هذه اللجان لزيارة المدارس في الإدارات التعليمية الخمس، بهدف التأكد من جاهزيتها والتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التحقق من معايير الأمن والسلامة داخل المدارس. وأكد أنه في حالة وجود أي مشكلات أو عراقيل داخل المدرسة، يجب على اللجان عدم المغادرة حتى يتم التأكد من حلها بشكل كامل. وقد قامت إدارات التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي ومدراء المرحلة بمتابعة استعدادات مدارس الوادي الجديد.

كما أعلن وكيل التعليم بالوادى الجديد عن توفير كافة المستلزمات التعليمية اللازمة للمدارس والتي تشمل الكتب والمناهج الدراسية والأدوات المكتبية والتقنية الحديثة لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

وأضاف وكيل التعليم بأن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تعزيز جودة التعليم في المحافظة وخلق بيئة تعليمية تحفز الطلاب وتساعدهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية.

حلها وضمان أن جميع الإجراءات تم اتخاذها بشكل صحيح. وأوضح أن اللجان ستعمل أيضًا على التأكد من توفر جميع المستلزمات التعليمية والمرافق اللازمة لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

هذا وقد أكد وكيل التعليم على ضرورة وجود تنسيق وتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتوفير الدعم اللازم للمدارس، بما في ذلك الإدارات التعليمية وأولياء الأمور والمجتمع المحلي. وأثنى على جهود الجميع في تعزيز قدرات المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وفي ختام تصريحه، أعرب وكيل التعليم عن تفاؤله بأن تكون المدارس في الوادي الجديد جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأن تقدم تعليمًا عالي الجودة للطلاب. وشدد على أهمية الاستمرار في العمل الجماعي والتعاون لتحقيق رؤية التعليم الناجح في المحافظة.

تعليم الوادي الجديد يواصل العمل فى متابعة المدارس للوقوف على جاهزيتها

تعليم الوادي الجديد يواصل العمل فى متابعة المدارس للوقوف على جاهزيتها

تعليم الوادي الجديد يواصل العمل فى متابعة المدارس للوقوف على جاهزيتها

تعليم الوادي الجديد يواصل العمل فى متابعة المدارس للوقوف على جاهزيتها

تعليم الوادي الجديد يواصل العمل فى متابعة المدارس للوقوف على جاهزيتها

تعليم الوادي الجديد يواصل العمل فى متابعة المدارس للوقوف على جاهزيتها

تعليم الوادي الجديد يواصل العمل فى متابعة المدارس للوقوف على جاهزيتها

تعليم الوادي الجديد يواصل العمل فى متابعة المدارس للوقوف على جاهزيتها