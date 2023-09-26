تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات معسكر الإيواء بالخارجة

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تجربة محاكاة في معسكر الإيواء بمركز شباب الخارجة، كجزء من التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر 123". وكان برفقتهم حنان مجدي نائب المحافظ والعقيد محمد طلبة المستشار العسكري بالمحافظة والوفد المرافق.

في هذا السياق، أعرب المهندس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد عن تقديره وامتنانه الكبير للطلاب الموهوبين على إبداعهم وتألقهم في تقديم الفقرات الشعرية والفنية والوطنية التي نالت إعجاب الجميع.

أعرب وكيل التعليم بالوادي الجديد عن دعمه الكامل لجميع الأنشطة التربوية المختلفة التي تساهم في صقل وتنمية مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

ووجه وكيل التعليم بالوادي الجديد الشكر لإدارة الموهوبين والمشرفين على الظهور المشرف والعمل الجاد في اكتشاف الطلاب الموهوبين ودعمهم في مجالات مواهبهم وأكد على أهمية دور التربية والتعليم في تنمية المواهب الفنية والثقافية للطلاب، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

من جانبه، أشاد اللواء الزملوط بالجهود المبذولة في تنظيم هذه التجربة المحاكاة وأكد أنها تعكس الاستعداد والقدرة على التصدي للأزمات والكوارث. كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات العسكرية والدفاع الشعبي، وتبادل الخبرات والمعرفة.

على النحو نفسه، أعرب العقيد طلبة عن رضاه التام عن سير التجربة وأكد على أهمية التدريب المشترك في بناء القدرات وتحقيق التأهب الجيد للتصدي للأزمات المحتملة. وأوضح أن هذه التجربة تعكس الاستعداد والتحضير الشامل لمواجهة أي طارئة تهدد الأمن والسلامة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الوادي الجديد تشتهر بتضاريسها الصحراوية الشاسعة وطبيعتها النائية، مما يشكل تحديًا إضافيًا في تأمين الأمن والاستجابة للكوارث. ومن هنا، فإن تنظيم تجارب محاكاة مثل هذه يعتبر خطوة هامة لتدريب القوات الأمنية والدفاعية على التعامل مع الظروف القاسية وتقديم المساعدة الفعالة في حالة الطوارئ.

وفي ختام الفعالية، قدم الوفد الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل المسؤولين والطلاب وجميع القوات الأمنية والدفاعية المشاركة في هذه التجربة. وأكد أن المحافظة على التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية هو السبيل الوحيد لتحسين قدرة الاستجابة والتصدي للأزمات والكوارث في المستقبل.

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات معسكر الايواء بالخارجة

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات معسكر الايواء بالخارجة

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات معسكر الايواء بالخارجة

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات معسكر الايواء بالخارجة

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات معسكر الايواء بالخارجة

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات معسكر الايواء بالخارجة

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات معسكر الايواء بالخارجة

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات معسكر الايواء بالخارجة

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات معسكر الايواء بالخارجة

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات معسكر الايواء بالخارجة