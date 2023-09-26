تعليم الوادي الجديد يهنئ مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الجدد ويشكر السابقين

بعد تنفيذ حركة التغييرات في إدارات التعليم بالوادي الجديد، قدم سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بتقديم التهنئة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية الجدد.

وأعرب عبدالعزيز عن امتنانه وشكره للمديريين السابقين الذين قاموا بأداء واجبهم بشكل ممتاز خلال الفترة الماضية، وقدموا جهودًا كبيرة لتعزيز وتحسين العملية التعليمية في المحافظة.

وتخللت حركة التغييرات تسكين مجدي محمد محمود كمدير لإدارة الداخلة التعليمية وسمير طاهر كمدير لإدارة باريس التعليمية. وتم أيضًا تكليف ولمدة عام من تاريخ الاعتماد، وحيد صلاح وكيل إدارة الداخلة التعليمية وأيمن أحمد حنفي وكيل إدارة بلاط التعليمية وعبدالحميد زين الدين وكيل إدارة تعليم الفرافرة

يعكس هذا القرار حرص وزارة التعليم على تحفيز الكفاءات وتعيين القادة المناسبين لقيادة الإدارات التعليمية في الوادي الجديد. ويرجى من المديرين والوكلاء الجدد تقديم كافة الجهود والمساهمة في النهوض بمستوى التعليم وتطويره في المنطقة. ويتطلع سيد عبدالعزيز وكيل التعليم إلى تحقيق نجاحات جديدة وتحسين مستوى الأداء التعليمي في الوادي الجديد بتعاون جميع العاملين في القطاع التعليمي.