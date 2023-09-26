"تعليم الوادى الجديد" تنفذ خطة إخلاء عملية بالمديرية للتعامل مع الكوارث والأزمات

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم في الوادي الجديد، أنه تم تنفيذ خطة الإخلاء العملية في ديوان عام المديرية كجزء من فعاليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر 123"، والذي يتم تنفيذه في المحافظة في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الحالي، بحضور المقدم محمد فتحي حسني من لجنة تقييم خطة التدريب العملي لمواجهة الكوارث والأزمات. تم ذلك بالتنسيق والتعاون مع مسئول الأزمات والكوارث وإدارة الأمن في المديرية في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ

أشار وكيل التعليم بالوادى الجديد إلى أن الخطة تهدف إلى تدريب الأشخاص على كيفية التعامل الآمن في حالة الكوارث والأزمات لضمان سلامة الجميع.

وعبر وكيل التعليم في الوادي الجديد عن شكره وتقديره لجميع القائمين على العمل والعاملين في ديوان المديرية لتعاونهم الجاد وسرعة استجابتهم في تنفيذ الخطة.

وتم تنفيذ الخطة بنجاح واتقان، حيث تم اخلاء الموظفين والعاملين في ديوان عام المديرية في زمن قياسي وبدقة عالية. وقد تم توفير جميع الإجراءات اللازمة والتجهيزات لتأمين سلامة المشاركين في عملية الاخلاء.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود المحافظة لرفع الوعي وتدريب الكوادر البشرية على كيفية التعامل والتصرف في حالة وقوع الكوارث والطوارئ. وقد تم تنظيم الدورة التدريبية صقر 123 بالتعاون بين الجهات المعنية في المحافظة ولجنة التقييم لخطة التدريب العملية لمجابهة الكوارث والأزمات.

تعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تعزيز قدرات الموظفين والكوادر العاملة في المديرية للتعامل مع أي طارئ قد يحدث في المستقبل. وتعكس أهمية مواجهة الكوارث والأزمات وضرورة توفير الاستعداد اللازم والتدريب المستمر للتصرف بسرعة وفعالية تحت أي ظروف. في هذا السياق، نحث الجهات المسئولة على مواصلة توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف البرامج التدريبية في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التدريبية صقر 123 تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل التي يتم تنظيمها بشكل دوري في المحافظة. وستستمر الجهود لتعزيز القدرات والمهارات لدى الموظفين والكوادر العاملة بالمديرية لتحقيقها استعداداً لأي طارئ يمكن أن يطرأ في المستقبل.

تأتي هذه الخطة لزيادة الجاهزية والتأهب لمواجهة الكوارث والأزمات، وتدريب الكوادر العاملة في الحالات الطارئة على كيفية التعامل مع الحوادث المختلفة وتنفيذ إجراءات الإخلاء اللازمة. ويأتي تنفيذ هذه الخطة في إطار خطة التنمية المستدامة للمديرية وتعزيز السلامة العامة وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين. وتأتي جهود الإعداد لمواجهة الكوارث في ضوء تزايد حدة الكوارث الطبيعية في العالم، والتي تؤثر بشكل كبير على المدن والمجتمعات، مما يؤكد على أهمية اعتماد الاستراتيجيات والخطط الوقائية والاستعدادية لمواجهة هذه الظواهر.

تعليم الوادى الجديد تنفذ خطة اخلاء عملية بالمديرية للتعامل مع الكوارث والازمات

تعليم الوادى الجديد تنفذ خطة اخلاء عملية بالمديرية للتعامل مع الكوارث والازمات

تعليم الوادى الجديد تنفذ خطة اخلاء عملية بالمديرية للتعامل مع الكوارث والازمات