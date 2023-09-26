تعليم الوادي الجديد يتابع ميدانيا جاهزية بالمدارس للعام الدراسى الجديد

يتابع المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد باهتمام كبير لجان المتابعة الميدانية التي تم تشكيلها للوقوف على جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023 وذلك في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد أنه تم تشكيل اللجان لمتابعة المدارس في جميع الإدارات التعليمية الخمس والتأكد من استعداد المدارس لاستقبال طلابها والتأكد من جميع الإجراءات بما في ذلك التحقق من معايير الأمن والسلامة داخل المباني التعليمية. وشدد على أنه في حالة وجود أي مشكلات أو عراقيل داخل المدرسة، يجب على اللجان عدم المغادرة حتى يتم التأكد تمامًا من حلها. تمت المتابعة في الإدارات التعليمية الخمس المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة في التعليم الاعدادي والتعليم الثانوي.

حيث يشكل استعداد المدارس لفتح أبوابها للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد تحديًا هامًا للسلطات التعليمية والمسؤولين في المحافظة. ومن هنا فإن وجود لجان المتابعة الميدانية يعتبر أمرًا ضروريًا للتأكد من استكمال كافة الاستعدادات المطلوبة بالمدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة للطلاب.

تتشكل هذه اللجان من مجموعة من المشرفين والمعلمين المتخصصين في مختلف المجالات التعليمية والإدارية. يهدف دور هذه اللجان إلى تفقد جميع جوانب العملية التعليمية والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

في هذه اللحظات الحاسمة، يقوم السيد سيد عبد العزيز بمراقبة سلامة بنية المباني التعليمية، وفحص توافر الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا، والتأكد من تجهيز قاعات الدروس بالمقاعد والطاولات والوسائل التعليمية اللازمة.

كما يحرص على متابعة توفر الخدمات الأساسية في المدارس مثل المرافق الصحية والماء النظيف والكهرباء، وكذلك يستعرض مع فرق الصيانة الأعمال الضرورية التي قد تحتاجها المدارس قبل استقبال الطلاب.

بالإضافة إلى ذلك، يحرص المهندس سيد عبد العزيز على التأكد من كفاءة الكادر التدريسي وتدريبهم على العمل بالطرق التعليمية الحديثة، وضمان توفير الكتب الدراسية والمناهج اللازمة للطلاب.

تهدف هذه اللجان الميدانية لضمان تجهيز المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بشكل كامل وسلس، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب. يعكس اهتمام السيد سيد عبد العزيز بهذه اللجان التزامه بتحسين جودة التعليم وضمان تجربة تعليمية ناجحة للطلاب في المحافظة.

تعليم الوادي الجديد فرق المتابعات الميدانية تواصل جولاتها بالمدارس للاطمئنان على الجاهزية

تعليم الوادي الجديد فرق المتابعات الميدانية تواصل جولاتها بالمدارس للاطمئنان على الجاهزية

تعليم الوادي الجديد فرق المتابعات الميدانية تواصل جولاتها بالمدارس للاطمئنان على الجاهزية