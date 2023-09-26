منى الشاذلى تعلن موعد انطلاقتها الجديدة عبر شاشة on.. حلقات كلها بهجة (فيديو)

أعلنت الإعلامية منى الشاذلى موعد انطلاقتها الجديدة مع موسم جديد من برنامجها "معكم" وذلك عبر شاشة on، وذلك بعد انتهاء الموسم الماضى على شاشة cbc، مشيرة إلى أن الانطلاق سيكون من خلال حلقتين يوم الخميس والجمعة خلال الأسبوع الجارى.

ونشرت منى الشاذلى برومو لحلقتين البرنامج فى موسمه الجديد والذى يتزامن مع قرب الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

ومن أبرز ضيوف البرنامج فى موسمه الجديد المطربين محمد ثروت ومحمد الحلو ووليد توفيق وأحمد جمال.

وحصد البرنامج بفقراته المتنوعة بين الإنسانية والثقافية والاجتماعية والفنية العديد من الجوائز والتكريمات والاستفتاءات كأفضل برنامج في عدد كبير من بلدان العالم العربي.

