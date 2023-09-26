وكيل شباب أسيوط يشهد لقاء وزير الرياضة مع مديرى المديريات

شهد دكتور علاء جاد وكيل الوزارة اجتماعًا دوريًا لوزير الشباب والرياضة مع مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع أنحاء البلاد. يتم عقد هذا الاجتماع بشكل منتظم بواسطة دكتور أشرف صبحي لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمشاريع والبرامج التي من المقرر تنفيذها في المستقبل القريب لخدمة الشباب في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية.

حضر الاجتماع اللواء إسماعيل الفار رئيس المجلس القومي للشباب واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير والدكتورة ياسمين عراقي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وإيمان مجدي رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ونجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وأحمد سويفي وكيل المديرية للرياضة وعاطف محمد معاون وكيل الوزارة للشباب.

في بداية الاجتماع، رحب دكتور أشرف صبحي بوكلاء الوزارة وقدم الشكر لجميع الحضور، وأكد خلال الاجتماع على أهمية الاهتمام بالكيانات الشبابية والاستماع إلى آرائهم وتقديم كل أشكال الدعم لهم ومشاركتهم في جميع الأنشطة التي تنفذها الوزارة.

وأوجه وزير الشباب والرياضة بمشاركة الشباب في الحدث الكبير الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة (معرض بيزنس ياشباب) في استاد القاهرة الدولي والذي سيتم تنفيذه في الفترة من 28 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبل، وكذلك المشاركة في ماراثون زايد الخيري.

وذكر وزير الشباب والرياضة أن الهدف الرئيسي للاجتماع الدوري مع مديري مديريات الشباب والرياضة هو التعرف على كل ما هو جديد في كل مديرية على حدة ومعرفة معدلات التقدم التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة والجهود التي يجب توفيرها من قبل الإدارات المركزية في الديوان العام لتسهيل عملية التنفيذ، وذلك في إطار رؤية وسياسة وزارة الشباب والرياضة.

تم فتح حوار خلال الاجتماع بين وزير الشباب والرياضة ووكلاء الوزارة ووكلاء المديرية ومعاونيه مديري المديريات، حيث تم الاستماع إليهم والاستجابة لأي مبادرات هامة أو حل أي مشكلات تواجه العمل الشبابي والرياضي داخل المديريات.

وقدم الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة الشكر لوزير الشباب والرياضة وقيادات الوزارة على الدعم الكبير للكيانات الشبابية في أسيوط والاهتمام بهم، ونقل سيادته شكره وشكر أبناء أسيوط ومنفلوط بمناسبة استلام مركز التنمية الشبابية بمنفلوط.

وكيل الشباب باسيوط يشهد اللقاء الدورى لوزير الشباب والرياضة مع مديرى المديريات

وكيل الشباب باسيوط يشهد اللقاء الدورى لوزير الشباب والرياضة مع مديرى المديريات