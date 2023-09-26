تعليم الوادي الجديد يعلن فتح باب التقدم لوظيفة معلم رياضيات بمدارس اللغات

أُعلن فتح باب التقدم لوظيفة معلم رياضيات في مدارس اللغات بالإدارات التعليمية المختلفة في الوادي الجديد، وذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وتعليمات محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط وبإشراف حنان مجدي نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة المهندس سيد عبد العزيز أن المعلمين المستهدفين من الإعلان هم معلمي الرياضيات في مدارس التعليم العام الذين لديهم خبرة في تدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تقنين الأوضاع لمعلمي الرياضيات في المدارس الرسمية والمتميزة وفقًا للإعلان.

وأشار إلى أن الشروط العامة تشمل اجتياز نسبة 75% من الاختبار لهذا العام وقبول العمل في مدارس اللغات بالمدن والقرى في أرجاء المحافظة، والمستندات المطلوبة للتقدم هي صورة من الشهادات العلمية معتمدة ومختومة بختم الشعار وصورة تدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية وبيان حالة من الملف يوضح الجزاءات إن وجدت وبيان حالة إلكتروني معتمد وإفادة من الشئون القانونية بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية وآخر تقريرين كفاية بمرتبة فوق المتوسط على الأقل وعدد 3 صور شخصية وصورة البطاقة الشخصية.

سيتم استقبال الطلبات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 سبتمبر وحتى الثلاثاء القادم 4 أكتوبر لتوجيه الرياضيات لغات بالإدارات التعليمية ويتم تسليمها للمديرية لتوجيه الرياضيات وتوجيه اللغات رياضة بالمديرية.