حصد فريق طلائع أسيوط 24 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية خلال اليوم الأول لبطولة السباحة لمراكز شباب الصعيد فى نسختها الثانيه ،المقامة بحمام سباحة نادي بني سويف الرياضى، بمشاركة 7 محافظات من الصعيد خلال الفترة من 25 الى 27 من سبتمبر الجارى ، تحت رعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

حيث أسفرت حصيلة اليوم الأول بالفترة الصباحية والمسائية للمسابقة عن 9 ميداليات ذهبية حصدها مريم احمد وأحمد هاني ومحمد احمد في سباق 50 متر فراشة ومريم أحمد واحمد هاني ومصطفي وجيه في سباق 200 متر حرة ورحمة عصام وبدر محمد في سباق 100 متر ظه وجني محمد في سباق 200 صدر

كما تم حصد 7ميداليات فضية حصدها كارول ثروت، ديانا ممدوح وحسن أحمد في سباق 200 متر حرة ويؤانا اشرف وحلا رضا ومريم محمد في سباق 100 متر ظهر وديانا ممدوح في سباق 200 متر صدر

وكذلك تم حصد 8 ميداليات برونزية فازت مريم محمد وحمزه محمد بالمركز الثالث وميدالية برونزية في سباق 50 متر فراشة وحسن احمد في سباق 100 متر ظهر ودلال محمد وناتالي سامح ونور محمد ومارك ممدوح ويوسف محمد في سباق 200 متر صدر

ومن جانبة اكد علاء جاد وكيل الوزارة ،أن محافظة أسيوط تشارك فى المسابقة بـ 30 سباح وسباحه من مراكز شباب المحافظة من بين 210 سباحين وسباحات من 7 محافظات هي « بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر»

وذلك في إطار اهتمام وزارة الرياضة بإشراك أبناء مراكز الشباب في البطولات المختلفة وليست الأندية فقط، خاصة أن هناك مئات المواهب التي تستحق أن تظهر وتشارك في مزيد من الفعاليات وتصعيدها فيما بعد لبطولات أكبر

جاء تنفيذ المسابقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

طلائع أسيوط يحصد 24 ميدالية في بطولة السباحة لمراكز شباب الصعيد

طلائع أسيوط يحصد 24 ميدالية في بطولة السباحة لمراكز شباب الصعيد

طلائع أسيوط يحصد 24 ميدالية في بطولة السباحة لمراكز شباب الصعيد

طلائع أسيوط يحصد 24 ميدالية في بطولة السباحة لمراكز شباب الصعيد

طلائع أسيوط يحصد 24 ميدالية في بطولة السباحة لمراكز شباب الصعيد