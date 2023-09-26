يعد الخرف من الأمراض المزمنة التي تصيب الدماغ، ويؤدي إلى تدهور الذاكرة والتفكير والسلوك، ولا يوجد علاج نهائي للخرف، ولكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الإصابة به، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي.

وتشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي وإدارة الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والإقلاع عن التدخين والحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن تساعد في الوقاية من الخرف.



أنظمة غذائية تحمي من الخرف

هناك العديد من الأنظمة الغذائية التي أثبتت فعاليتها في حماية الدماغ من الخرف، ومن أهم هذه الأنظمة ما يلي:

حمية البحر الأبيض المتوسط: تعتمد حمية البحر الأبيض المتوسط على تناول الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، بالإضافة إلى الأسماك والمكسرات والبذور.

حمية DASH: تركز حمية DASH على تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات ب، كما أنها تخفض من استهلاك الصوديوم.

حمية MIND: تعتمد حمية MIND على مزج بين حمية البحر الأبيض المتوسط وحمية DASH، مع إضافة بعض الأطعمة الأخرى التي ثبت أنها مفيدة لصحة الدماغ، مثل التوت والبروكلي والجوز.

الخرف

فوائد الأنظمة الغذائية

تساعد هذه الأنظمة الغذائية على حماية الدماغ من الخرف من خلال تقديم العناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ، مثل:

مضادات الأكسدة: تساعد مضادات الأكسدة على حماية الخلايا العصبية من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

الأحماض الدهنية أوميغا 3: تساعد الأحماض الدهنية أوميغا 3 على تحسين الاتصال بين الخلايا العصبية.

فيتامينات ب: تساعد فيتامينات ب على دعم وظائف الدماغ المختلفة، مثل الذاكرة والتفكير.

الخرف



نصائح للوقاية من الخرف

هناك بعض النصائح الأخرى التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الخرف، ومنها:

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد ممارسة الرياضة على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يساعد على حمايته من التلف.

الحفاظ على وزن صحي: يساعد الحفاظ على وزن صحي على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، والتي تعد من عوامل خطر الإصابة بالخرف.

التحكم في ضغط الدم والسكر: يساعد التحكم في ضغط الدم والسكر على تقليل خطر الإصابة بالخرف.

التوقف عن التدخين: يساعد الإقلاع عن التدخين على حماية الدماغ من التلف.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على تحسين وظائف الدماغ.