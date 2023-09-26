أحد أبطال أكتوبر يكشف تصرف بطولي للجنود عند نفاد الذخيرة بثغرة الدفرسوار (فيديو)

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن المواجهة بين القوات المصرية والإسرائيلية في ثغرة الدفرسوار استمرت 72 ساعة كاملة، ثم عاد الجنود لحضن القوات لاستعادة الأوضاع وإغلاق المكان.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترانيوز": "كنا متمركزين في الموقع، وثابتين معنويا، لم ننسحب بدون خطة، وكان التعامل مع الثغرة تعاملًا مثاليًا، و بمنتهى الرجولة والوطنية والانتماء".

وروى الألفي، بعض بطولات الضباط والجنود خلال معركة الدفرسوار، قائلًا: "كان فيه سائق اسمه عادل ظل يخلي المصابين، إلى أن استشهد في كمين، وضربوه من أكثر من دبابة، لأنه كان يتحرك بسرعة شديدة"..

وأضاف: "النقيب أحمد عادل المهدي من حلوان، كان قائد سرية الهاون 82، استفاد من الترعة الجافة ووضع بها سرية الهاون في الأمام لتعطيه مدى أطول، كان أقصى مدى له 2.5 كيلومتر، مفروض يبقى خلف المشاة، لكنه خالف التكتيك ليصيب العدو لأطول مسافة".

تصرف الجنود عند نفاذ الذخيرة خلال معركة الدفرسوار

وروى كيف تصرف الجنود عند نفاذ الذخيرة، قائلًا: "سامي الزرقاني مدفعية من قليوب ضرب على العدو حتى انتهت ذخيرته، وعند نفاد الذخيرة، فكوا المدافع ودفنوها حتى لا يأخذها العدو، ثم عدنا لأخذها".