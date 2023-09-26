"التأهيل والتدريب لسوق العمل" لقاء وكيل شباب بأسيوط مع شباب منفلوط

نظمت إدارة شباب منفلوط بمركز الشباب بحي السلام وبالتعاون مع المركز الإعلامي ندوة بعنوان إعداد الشباب لسوق العمل، حضرها الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وبحضور أحمد جلال ممثل مركز النيل الإعلامي ومحمد ثابت مدير إدارة منفلوط، ومحمود أنور مدير وكيل وزارة الشباب والرياضة.

يشير إعداد الشباب لسوق العمل إلى العملية التي تهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة للاندماج في سوق العمل والنجاح فيه. يعد إعداد الشباب لسوق العمل جزءا هاما من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، باعتبار الشباب قوة عاملة حيوية وموردا هاما للتنمية الاقتصادية.

وأوضح جاد أن عملية تأهيل الشباب لسوق العمل تشمل جوانب وأنشطة مختلفة، منها التعليم والتدريب: ويشمل ذلك توفير التعليم الجيد وفرص التدريب المهني للشباب. ويتم تزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية والفنية التي تحتاجها الصناعات وقطاعات العمل المختلفة، وهذا ما تتولى وزارة الشباب والرياضة مسؤوليته في برامجها المختلفة والمشاركة في برامج التدريب والتطوير: توفير الفرص للشباب . المشاركة في برامج التدريب والتطوير التي تساعدهم على اكتساب المهارات العملية وتنمية قدراتهم الشخصية والاجتماعية وتوجهاتهم المهنية. يتلقى الشباب التوجيه والإرشاد المهني لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مهمة بشأن مساراتهم المهنية واختيار الوظائف المناسبة وفرص التعليم المستقبلية وريادة الأعمال. يتم تشجيع الشباب على تطوير ريادة الأعمال وتقديم الدعم اللازم لبدء مشاريعهم الخاصة وإنشاء مشاريع جديدة وتوفير فرص العمل. ويجب توفير فرص العمل الكافية والمتاحة. للشباب. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة العمل المناسبة.

وأضاف جاد أن إعداد الشباب لسوق العمل عملية مستمرة وشاملة، وتتطلب التعاون بين الحكومة والمؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال والمجتمع المحلي.

ومن خلال توفير الفرص والدعم الكافي للشباب، يمكن تحسين فرصهم في الحصول على وظائف جيدة والمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات.