"شباب ديروط": انطلاق فعاليات الدوري الرياضي لكرة القدم في نزلة عبد اللاه

انطلقت الفعاليات الرياضية لكرة القدم، بطريقة المهزوم لمرة وحيدة ويخرج، بمركز شباب نزلة عبداللاه برعاية مديرية شباب ديروط، بمشاركة المراكز الشبابية التابعة للإدارة.

وشهدت بداية المباريات منافسة شرسة بين الفرق المشاركة، وأسفرت النتائج عن فوز مركز شباب نزلة عبدالله على مركز شباب مسرة بنتيجة 4_2.

فاز مركز شباب الحوجل على مركز شباب أمشول بنتيجة 6-0، كما فاز مركز شباب ديروط المدينة على مركز شباب أبو الحضر بنتيجة 2-0، وانتصار جرف سرحان مركز الشباب على مركز شباب ديروط الشريف 3-0.

ويأتي تنظيم اللقاءات ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة وتحويلها إلى أسلوب حياة، بالإضافة إلى اكتشاف الرياضيين الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية ومنحهم فرصة الانضمام. المنتخب الوطني. معدات.

تحت إشراف أحمد عبدالله شعلان رئيس مجلس إدارة مركز شباب نزلة عبدالله، وأمل عبد المجيد مديرة المركز، وصباح محمود علي مشرف النشاط الرياضي.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

وتحت إشراف أحمد السويفي نائب مدير الرياضة، والدكتور محمد علي محمود مدير الإدارة الرياضية بالمديرية، وأحمد محمد شعبان مدير إدارة شباب ديروط، ووائل أحمد عبده مسؤول القطاع إدارة شباب ديروط الرياضية.