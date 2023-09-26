دورة إسعافات أولية لأعضاء أندية التطوع بأسيوط

نظمت مديرية الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للشباب بمركز شباب ناصر بالوليدية بالتعاون مع مديرية الصحة دورة تدريبية عن الإسعافات الأوليه لأعضاء نادي التطوع داخل مركز الشباب ضمن خطة أندية التطوع بالإدارة لشهر سبتمبر ،وشارك فيها 30 عضو من أعضاء أندية التطوع بالمركز، وتستمر لمدة ثلاثة ايام حتى 27 من سبتمبر الجارى

حاضر فيها دكتور حمدي عبدالحافظ طبيب بمديريه الصحه باسيوط وتناولت الدورة تعريف مفهوم الإسعافات الأولية،وهو إجراء أولى لرعاية وعناية الحالات المصابة لحين نقلها إلى الطبيب، والتي تهدف في المقام الاول الحفاظ على حياة المصابين، كما تضمنت الدورة ورشة عمل وشرح تفصيلي عن الإسعافات الأولية في العديد من الحالات مثل النزيف والإختناق بالإضافة إلى كيفية إسعاف المصاب بفقدان الوعي والكسور بأنواعها.

كما أكد علي أهمية الدورات التدريبية للإسعافات الأولية للشباب التي تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تُساعد في إنقاذ حياة المصاب، والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة٠

يأتي تنظيم الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، من أجل تأهيل أعضاء أندية التطوع لثقل خبراتهم وتنميه مهاراتهم ليكونوا مؤهلين للقيام بدورهم في أي مكان ومواجهة أي موقف مفاجئ والتعامل مع الحالات الطارئة من منطلق الدور الذي تقوم به أندية التطوع في خدمة المجتمع والعمل التطوعي

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ،وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

دورة الاسعافات الاوليه لاعضاء انديه التطوع بمركز شباب ناصر النموذجي باسيوط

دورة الاسعافات الاوليه لاعضاء انديه التطوع بمركز شباب ناصر النموذجي باسيوط

دورة الاسعافات الاوليه لاعضاء انديه التطوع بمركز شباب ناصر النموذجي باسيوط

دورة الاسعافات الاوليه لاعضاء انديه التطوع بمركز شباب ناصر النموذجي باسيوط

دورة الاسعافات الاوليه لاعضاء انديه التطوع بمركز شباب ناصر النموذجي باسيوط