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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد حلمي : الزمالك يحتاج إلى مدرب مصري لإنقاذ الفريق

محمد حلمي
محمد حلمي

قال محمد حلمى المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك إن أوسوريو يفتقد لذكاء إدارة المباريات،مؤكداً أن تغييراته الغريبة تسبب فى فقدان الفريق الأبيض للنقاط.

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أكد حلمى خلال تصريحات لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى إن قرار مشاركة حسام عبد المجيد فى مباراة المقاولون العرب كارثى مؤكدا إنه لو كان مسئولاً عن الفريق الأبيض لاستبعد اللاعب لفترة طويلة.

وانتقد حلمى تشبيه أوسوريو لطريقة إعداد الزمالك بـ مانشستر سيتى الإنجليزى مشيراً إلى أن المدرب المصرى هو الأنسب فى الفترة الحالية لإنقاذ القلعة البيضاء.

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