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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو منتقدا أوسوريو بعد التعادل مع المقاولون العرب: الزمالك ليس حقل تجارب

ميدو
ميدو

انتقد أحمد حسام ميدو، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، بسبب التشكيل الذي بدأ به خلال مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو غامر بتشكيل خاطئ، وخاض مباراة المقاولون و50% من تفكيره في مباراة أرتا سولار، كيف تقوم بإراحة لاعبين أساسيين قبل مباراة لا يزال أمامها 5 أيام" 
وأضاف: "الزمالك لازم يلعب بـ أفضل 11 لاعب عنده من البداية، الزمالك ليس حقل تجارب، الزمالك يحتاج إلى لاعبين لديهم خبرات في الوقت الحالي حتى تمر تلك المرحلة الصعبة" 
واختتم: "لماذا تقوم بإشراك لاعبين بلا أي خبرات في مباراة مهمة في الدوري؟"

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