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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي ضد أمين عمر

الحكم أمين عمر
الحكم أمين عمر

قرر نادي الزمالك التقدم بإحتجاج رسمي لإتحاد الكرة ضد الحكم امين عمر والذي أدار مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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وسقط الزمالك في فخ التعادل امام المقاولون في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1، بعد إحتجاجات كبيرة بسبب عدم إحتساب أمين عمر لركلة جزاء.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك تقدم باحتجاج رسمي إلى لجنة الحكام، ضد أمين عمر حكم مباراة المقاولون العرب، بالدوري المصري.

 وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك حالة غضب شديدة داخل الزمالك، تجاه قرارات أمين عمر التحكيمية في المباراة، وتقدموا باحتجاج ضده".

 

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