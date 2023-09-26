حملات لضمان سلامة المنتجات الغذائية في الوادي الجديد

أكد الدكتور عصام الكومي مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه تم إطلاق وتكثيف الحملات الرقابية وزيارات الأسواق للتأكد من صلاحية وسلامة كل المنتجات الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

وضبط الطبيب البيطري لحوم أغنام مذبوحة خارج المسالخ وغير خاضعة للفحص الطبي البيطري. وتم تحرير المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وتم تحريز المضبوطات

وقال الكومي إن حملات مكثفة انطلقت في أسواق وسط الداخلة، كما تم فحص حمولة لحوم سودانية مبردة عند وصولها إلى مول الداخلة المصري قبل بيعها للمواطنين والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ضمن المهلة المحددة وفي إطار مهمة مديرية الرقابة البيطرية بالحفاظ على صحة المواطنين وتكثيف حملات المراقبة والاتجار في... الأسواق للكشف عن صلاحية اللحوم والدواجن والأسماك وكافة المنتجات ذات الأصل الحيواني.