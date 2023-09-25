الإرهاب والتطرف الفكري.. ندوة لـ"شباب أسيوط" في منفلوط

نظمت مديرية الشباب والرياضة في أسيوط ندوة تثقيفية بعنوان الإرهاب والتطرف الفكري في مركز شباب حي السلام التابع لإدارة شباب منفلوط.

حضر الندوة 30 شابًا من أعضاء مركز الشباب. تحدث في الندوة الشيخ حسين علي من الأزهر الشريف وأكد على أهمية التكافل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة الإرهاب ومكافحة الأفكار الهدامة من خلال الندوات التوعوية بحضور أئمة الأزهر الشريف وذوي الفكر المستنير المعتدل ودورهم في رفع مستوى الوعي وتصحيح المفاهيم وفتح باب الحوار للشباب. تمت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة في أسيوط، بقيادة راندا عبد الرحيم سيد مدير الإدارة العامة للشباب في مديرية الشباب والرياضة في أسيوط.

الشباب والرياضة بأسيوط تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإرهاب والتطرف الفكري في منفلوط

الشباب والرياضة بأسيوط تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإرهاب والتطرف الفكري في منفلوط

الشباب والرياضة بأسيوط تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإرهاب والتطرف الفكري في منفلوط