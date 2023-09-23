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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

"سلة الزمالك" يصل إلى قطر استعدادا للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية

سلة الزمالك
سلة الزمالك

وصلت اليوم السبت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى قطر للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية التي تقام في الفترة من 25 إلى 30 أغسطس الحالي بمشاركة 8 فرق هي: الزمالك المصري- الحكمة اللبناني- بيروت اللبناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجلة العراقي-العربي الكويتي-الأهلي الليبي.

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ومن المقرر أن يخوض سلة الزمالك مبارياته في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: الأهلي الليبي والعربي الكويتي وميرالكو بواتس الفلبيني.

 

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

قائمة الزمالك 

وليد احمد عبدالجواد

ياسين ياسر عبدالوهاب

علي أحمد عمر محمد

عمر هشام حسين.

أحمد محمد أنور عزب.

معاذ أيمن مصطفى

أدهم اليدا

أحمد ياسر عبدالوهاب

أحمد محمد محمود إسماعيل

علي مصطفى محمد حجازي

محمد إبراهيم عبده

  • زياد أيمن
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