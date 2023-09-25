عاجل
الولايات المتحدة الأمريكية تعترف باستقلال جزر كوك ونيوي في المحيط الهادي عمرو أديب يعلق على تعادل الزمالك مع المقاولين.. قلبت نكد (فيديو) لقاءات ثنائية لرئيس هيئة المحطات النووية خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

التموين تكشف عن سبب أزمة أسعار السكر وموعد انتهائها (فيديو)

السكر
السكر

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تستورد السكر لسد احتياجات المواطنين، متابعا: “ لدينا احتياطي من السكر حتى شهر أبريل المقبل للعام المقبل”.

 نستورد من 300 ألف  إلى 400 ألف طن سكر في السنة

txt

السكر بـ20 جنيهًا.. أسعار السلع بمعارض أهلًا مدارس (فيديو)

 

وأضاف إبراهيم عشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين: “ نستورد من 300 ألف  إلى 400 ألف طن سكر في السنة”، لافتا إلى أن هناك ارتفاع كبير في أسعار السكر في البورصة العالمية.

وأشار الدكتور مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن خلال الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار السكر في السوق المحلي، وبعد شهر من اليوم تنتهي هذه الأزمة تماما.

مواد متعلقة

السكر بـ20 جنيهًا.. أسعار السلع بمعارض أهلًا مدارس (فيديو)

أسعار السكر تثير الجدل على السوشيال.. ومبادرات حكومية للحل

الجريدة الورقية