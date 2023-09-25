التموين تكشف عن سبب أزمة أسعار السكر وموعد انتهائها (فيديو)

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تستورد السكر لسد احتياجات المواطنين، متابعا: “ لدينا احتياطي من السكر حتى شهر أبريل المقبل للعام المقبل”.

نستورد من 300 ألف إلى 400 ألف طن سكر في السنة

وأضاف إبراهيم عشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين: “ نستورد من 300 ألف إلى 400 ألف طن سكر في السنة”، لافتا إلى أن هناك ارتفاع كبير في أسعار السكر في البورصة العالمية.

وأشار الدكتور مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن خلال الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار السكر في السوق المحلي، وبعد شهر من اليوم تنتهي هذه الأزمة تماما.