الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تجميع الملابس ضمن مبادرة " يوم الخير" بمراكز شباب ديرمواس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

تابعت إدارة الشباب والرياضة  بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الإثنين  25 سبتمبر ،  تنفيذ مراكز شباب ( مدينة ديرمواس -  الرحمانية - اسمو العروس)  بديرمواس لمبادرة يوم الخير ، و قيام المراكز بتجميع الملابس، و الحقائب، و الأدوات المدرسية الغير مستغلة و الزائدة عن الحاجة.

 و تحضيرها و تجهيزها حتي تكون صالحة للإستخدام ، و ذلك لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا قبل بداية العام الدراسي الجديد ، و تم تجميع الملابس و تغليفها و تجميع الحقائب ، و الأدوات المدرسية و  توزيعها علي الأسر، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتخفيف أعباء الإلتزامات المدرسية عن كاهل الأسرة .

 

و تحقيق روح التعاون و التضامن بين كافة طوائف الشعب ، و بناء على تعليمات وزارة الشباب بتنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة يوم الخير ،  لتجميع الملابس والأدوات المدرسية الزائدة عن الحاجة، وتعليمات المدير العام  بالإهتمام بالمبادرة   وجدير بالذكر،  انه تم تجميع عدد 400 قطعة ما بين حقائب و أحذية و ملابس، ادوات مدرسية بمركز شباب مدينة ديرمواس.

 

وتم توزيع عدد 240 قطعة بمركز شباب الرحمانية  ، عبارة عن : عدد 175 قطعة ملابس، و عدد 25 حقيبة، عدد 40 حذاء ، كما تم أيضا بمركز شباب اسمو العروس ، تجميع عدد 360 قطعة عبارة عن ، عدد 25 شنطة، عدد 250 كشكول ، وعدد 15 حذاء، عدد 60 شراب ، عدد 20 زمزمية مياه، و أدوات كتابية ، أقلام ، و تم ذلك بحضور  رؤساء مجالس الإدارة، مديري مراكز الشباب، العاملين بمراكز الشباب،. مجموعة شباب معا للخير بقيادة محمد جمال عدلي الذي حضر التوزيع بمركز شباب مدينة ديرمواس . 

 

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة  ، و تنفيذ و متابعة  إدارة الشباب والرياضة بديرمواس

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