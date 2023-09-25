تجميع الملابس ضمن مبادرة " يوم الخير" بمراكز شباب ديرمواس

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الإثنين 25 سبتمبر ، تنفيذ مراكز شباب ( مدينة ديرمواس - الرحمانية - اسمو العروس) بديرمواس لمبادرة يوم الخير ، و قيام المراكز بتجميع الملابس، و الحقائب، و الأدوات المدرسية الغير مستغلة و الزائدة عن الحاجة.

و تحضيرها و تجهيزها حتي تكون صالحة للإستخدام ، و ذلك لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا قبل بداية العام الدراسي الجديد ، و تم تجميع الملابس و تغليفها و تجميع الحقائب ، و الأدوات المدرسية و توزيعها علي الأسر، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتخفيف أعباء الإلتزامات المدرسية عن كاهل الأسرة .

و تحقيق روح التعاون و التضامن بين كافة طوائف الشعب ، و بناء على تعليمات وزارة الشباب بتنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة يوم الخير ، لتجميع الملابس والأدوات المدرسية الزائدة عن الحاجة، وتعليمات المدير العام بالإهتمام بالمبادرة وجدير بالذكر، انه تم تجميع عدد 400 قطعة ما بين حقائب و أحذية و ملابس، ادوات مدرسية بمركز شباب مدينة ديرمواس.

وتم توزيع عدد 240 قطعة بمركز شباب الرحمانية ، عبارة عن : عدد 175 قطعة ملابس، و عدد 25 حقيبة، عدد 40 حذاء ، كما تم أيضا بمركز شباب اسمو العروس ، تجميع عدد 360 قطعة عبارة عن ، عدد 25 شنطة، عدد 250 كشكول ، وعدد 15 حذاء، عدد 60 شراب ، عدد 20 زمزمية مياه، و أدوات كتابية ، أقلام ، و تم ذلك بحضور رؤساء مجالس الإدارة، مديري مراكز الشباب، العاملين بمراكز الشباب،. مجموعة شباب معا للخير بقيادة محمد جمال عدلي الذي حضر التوزيع بمركز شباب مدينة ديرمواس .

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، و تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس