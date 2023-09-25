الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع ملابس بالعبور

حريق
حريق

تواصل قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع ملابس مكون من طابقين علي مساحة 1500 متر ودفعت الحماية المدنية بالقليوبية بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

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الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع ملابس بالعبور 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس مكون من طابقين على مساحة 1500 متر. 

جرى على الفور الدفع بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

عقب سيجارة .. وراء حريق داخل منزل بكفر شكر 

وفي سياق متصل ، كشفت التحريات الأولية بواقعة نشوب حريق داخل منزل بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أن بقايا سيجارة مشتعلة ألقاها أحد المارة وراء اشتعال الحريق، ولم يسفر عن ثمة إصابات، وتمت السيطرة الكاملة عليه، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمنزل من الطوب الأبيض ومسقوف بالأخشاب والبوص بقرية أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

على الفور جرى انتقال قوات الأمن ورجال الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية. 

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل من الطوب الأبيض ومسقوف بالأخشاب والبوص بقرية أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

 

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