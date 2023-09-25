وائل جسار يكشف تفاصيل نجاته من الموت ويوجه مناشدة للحكومة اللبنانية (فيديو)

علق المطرب وائل جسار، على نجاته من الموت بسبب رصاصة أطلقت في حفل زفاف، قائلا: "العالم العربي وصل لعادات سيئة للغاية، وكنت بأموت بسبب فرحة.

وأضاف وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، اليوم الاثنين: "الناس بقت تخلف يضربوا نار، بقوة يفرحوا يضربوا نار، يعملوا فرح يضربوا نار، إحنا مش ضد الفرح، إحنا ضد ضرب النار يا جماعة".

إطلاق الرصاص من أجل الفرحة أمر خطير جد

وتابع: “ إطلاق الرصاص من أجل الفرحة أمر خطير جدا”، لافتا إلى أن لبنان شهدت أكثر من 70 حالة وفاة من تلك الآفة، وهي إطلاق الرصاص في الأفراح، "يعني الإنسان بيفرح بالورد، بيفرح من خلال الكلمة الحلوة، بيفرح بالزغاريد، ليه بس نفرد عضلاتنا من خلال ضرب النار، هنستفيد إيه لما ناس تموت".

وأردف وائل جسار: " يجب أن يكون هناك حالة من الردع من قبل الدولة أمام تلك الأفعال غير الآدمية على الإطلاق، سواء من خلال السجن أو غرامة كبيرة حتى يتم حماية الشعب في الدول العربية من هذه الآفات التي قد تقضي على شباب كثيرين، "أرواح الناس مش لعبة يا جماعة".