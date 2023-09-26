غداً.. نظر استئناف المُتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

تبدأ محكمة جنح مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، أول جلسات الاستئناف المقدم من المُتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حكم حبسهم عامين مع الشغل.

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يُذكر أن محكمة أول درجة قد قضت بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ لـ 10 متهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام ببيع الشقة.