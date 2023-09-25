السكر بـ20 جنيهًا.. أسعار السلع بمعارض أهلًا مدارس (فيديو)

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن السكر متوفر في جميع أنحاء الجمهورية.

65 مليون مواطن يصرفون السكر بالمجان على بطاقة التموين



وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك 65 مليون مواطن يصرفون السكر بالمجان على بطاقة التموين بسعر استرشادي 12.60 جنيه وهذا سعر استرشادي"، لافتًا إلى أن "السكر متوافر في الأسواق".

كيلو الأرز بـ20 جنيهًا:

وأضاف هشام الدجوي،: “هناك معارض على المستوى الجمهورية، ومعارض أهلًا مدارس بمحافظة الجيزة يتوافر فيها السكر بسعر 20 جنيهًا وكيلو الأرز بـ20 جنيهًا، ولا يوجد أي نقص في السكر بالأسواق وهناك ما يكفي شعب مصر وضيوف شعب مصر".

وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: "هناك العديد من السلع الغذائية تتوافر في معارض أهلًا مدارس، ومنها السكر والدقيق والأرز وأيضًا الزيت بسعر 40 جنيهًا".