مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الإثنين، في حادث تصادم موتوسيكل بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

ترجع تفاصيل الواقعى عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم موتوسيكل بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الجثة والمصاب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.

وفى سياق أخر صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثمان تلميذ، لقي حتفه إثر حادث تصادم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية الطفل.

كما تلقى مدير أمن القليوبية، في وقت سابق إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باصطدام سيارة نقل بطفل أمام منزله بقرية السليمانية دائرة المركز ووفاته على الفور.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة نقل بالطفل محمود ح إ 6 سنوات، أمام منزله بقرية السليمانية دائرة المركز، ولقى مصرعه وتم نقل الجثة للمستشفى وتمكن ضباط المباحث من ضبط قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.