المشدد ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألفًا لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالمنيب

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، بمعاقبة شيف وسائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانتهما بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة المنيب.

وتضمن الحكم معاقبة المتهمين بالحبس شهراً مع الشغل وغرامة 500 جنيه لحيازتهما سلاح أبيض "مطواة".

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي الشافعي، وأمانة سر هاني أحمد حمودة، وأيمن أحمد عبد اللطيف.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 8548 لسنة 2023 جنايات الجيزة، للمتهمين "محمد . ع"، 22 سنة، شيف، و "شريف . ع"، 41 سنة، سائق في شركة، في يوم 31 مايو الماضي حازا وأحرزا بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

وتابعت التحقيقات أن المتهمين حاز وأحرزا سلاح أبيض "مطواه" بدون تراخيص.

وخلال مرور قوة أمنية من قسم الجيزة أبصرا المتهم الأول ممسكاً بلفافة تبغ ينبعث منها رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر وكان ذلك حال مرافقة المتهم الثاني له ممسك بسلاح أبيض "مطواة"، وتم ضبطها وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على ذات المخدر ومبالغ مالية وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بالمضبوطات وحيازتهما للسيجارة بقصد التعاطي والحشيش بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات الاتجار والسلاح الأبيض "مطواة" للدفاع عن تجارتهما، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم من متجري ومتعاطي المخدرات.