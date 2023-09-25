البروفة النهائية للعروض المشاركة في حفل إفتتاح المهرجان الشرقية للخيول العربية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، أرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة - بلبيس» الصحراوي والمخصصة لإستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 27 .

و من المُقرر أن تنطلق فعالياته على مدار ايام 27و28 و29 سبتمبر الجاري بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

اطمأن المحافظ علي الإنتهاء من الترتيبات كافة المتعلقة بحفل إفتتاح المهرجان، وأعمال تجهيز الأرض وتنجيلها بالنجيل الصناعي لتهيئتها أمام الخيول المشاركة في مضمار السباق وفعاليات المهرجان، ليخرج بصورة مشرفة، موجها بضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف من أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

وحرص المحافظ على مشاهدة البروفات النهائية للعروض، مشيداً بالأداء المتميز والإصرار على ظهور إحتفالية إفتتاح المهرجان بالشكل اللائق ليتناسب مع عراقة وأصالة المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً، انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة، حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.