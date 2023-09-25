السجن ٧ سنوات للمتهم بهتك عرض صغيرة بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم "ف.ح" عامل، بالسجن 7 سنوات بتهمة التعدي على صغيرة وهتك عرضها بدائرة مركز البدرشين.

تعود تفاصيل القضية رقم 15276 لسنة 2022 والمقيدة برقم 4255 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة لقيامه بالتعدي على المجني عليها ع.ب.ر طفلة جنسيا، وهتك عرضها بدون رضاها، تحت تهديد السلاح بقرية أبورجوان بدائرة مركز البدرشين.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية أحال المتهم "ف.ح.ي"29 عاما، الذي واقع الطفلة "ع.ب.ر" والتي لم تتجاوز 17 عاما، بأن اقتحم عليها مسكنها وأشهر سلاحا أبيض، في مواجهتها فبث الرعب في نفسها، وتمكن من شل مقاومتها، واقتادها لإحدى غرف مسكنها، وقام بالتعدي عليها جنسيا بدون رضاها، مستغلا غياب أسرتها عن المنزل، مما نتج عن ذلك حملها.



عقوبة هتك العرض



ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.