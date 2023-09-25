فرج عامر يعلق على مشاجرة الكراسي داخل نادي سموحة (فيديو)

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على واقعة التشاجر بالكراسي بين مجموعة من الشباب داخل النادي.

وقال فرج عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم":" كنت مسافر خارج مصر أثناء الخناقة لكن النادي منظومة كبيرة".

الخناقة استمرت 3 دقائق بين مجموعة من الشباب

وأضاف:" نشبت الخناقة لمدة 3 دقائق بين مجموعة من الشباب والتحقيقات جارية في هذه الواقعة" موضحًا: "سيتم شطب المتسببين في الخناقة نهائيًا وهناك قرار في النادي بشطب أي شخص يتسبب في خناقة، أو مشاجرة داخل أسوار النادي".

وتابع فرج عامر: "نادي سموحة لا يشهد خناقات ومشاجرات بصفة مستمرة ومن النادر حدوثها".