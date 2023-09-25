صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثمان تلميذ، لقي حتفه إثر حادث تصادم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية الطفل.

التصريح بدفن جثمان تلميذ لقي حتفه إثر حادث تصادم بشبين القناطر

كما تلقى مدير أمن القليوبية، في وقت سابق إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باصطدام سيارة نقل بطفل أمام منزله بقرية السليمانية دائرة المركز ووفاته على الفور.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة نقل بالطفل محمود ح إ 6 سنوات، أمام منزله بقرية السليمانية دائرة المركز، ولقى مصرعه وتم نقل الجثة للمستشفى وتمكن ضباط المباحث من ضبط قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

طفل يفقد حياته بطلقة طائشة خلال نقل عفش عروس بقليوب

في سياق مسبق، لقي طفل حتفه ، برصاصة طائشة أمام منزله خلال مرور مواكب نقل أثاث عروس، حيث أطلق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية أصابت طفلا يدعى أحمد عماد سعيد يبلغ من العمر خمس سنوات ، فأردته قتيلا ولقي مصرعه فور وصوله مستشفى النيل بشبرا الخيمة.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفل.

تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطه قليوب بتلقي بلاغ بإصابة طفل بطلق ناري في الرأس اودي بحياته

تم تحرير محضر بالواقعة واحالتها للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفل.