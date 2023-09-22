الإنقاذ النهري تكثف جهودها لانتشال جثمان طفل غرق بترعة إسخات بالعسيرات

تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال جثمان طفل في الرابعة من عمره يقيم بناحية المساعيد دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج غرق أثناء لهوه رفقة نجل عمومته على حافة ترعة إسخات المجاورة لمنزله بدائرة المركز إنزلقت قدماه وسقط بها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغًا من "أحمد . ا . ا . ع" 46 سنة عامل ومقيم بناحية المساعيد دائرة المركز بأنه أثناء لهو نجله الطفل "زكريا . ا . ا . ا" 4 سنوات ومقيم بذات الناحية بصحبة نجل عمومته الطفل "محمد . ن . ا . ا" 5 سنوات ومقيم بذات الناحية على حافة ترعة إسخات المجاورة للمنزل إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية .





ولم يتم إنتشال الجثمان نظراً لضيق الوقت وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لإنتشاله وبمناقشة الطفل "محمد . ن . ا . ا" قرر بمضمون ما تقدم .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .