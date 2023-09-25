أحمد موسى: الغلاء هو القضية الأولى والأهم أمام الرئيس القادم (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن الأسعار والغلاء قضية المواطن الأساسية اليوم فى مصر، وهناك مواطنون أيضا يطالبون بحل أزمات أخرى مثل البطالة والصحة.



وأشار أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن آراء المواطنين عن انتخابات الرئاسة 2024 تنوعت، معلقا: «صوتك حريتك .. وكل اللي تكلم صوته موجود وبيقول أيوه هشارك، نبض المواطن هو الأساس».

كل مواطن لا يهمه سوى الأسعار



وأضاف أحمد موسى: «الـ6 سنوات المقبلة الناس عايزة إيه؟ دا السؤال الأهم للرئيس، الأسعار والقضية الشعبية هي الغلاء، وكل مواطن لا يهمه سوى الأسعار، بمعنى أنها لو مرخصتش متزيدش، والجميع يعلم ويعيش ذلك».

وتابع: "هنلف محافظات مصر لأننا يهمنا رأي المواطن وبدأنا بشمال سيناء، وشوفنا الأهالي والشارع والعريش بقا شكلها إيه، هي دي الحياة اللي بنتكلم عليها، تنمية غير مسبوقة بتتم في العريش وشمال سيناء.