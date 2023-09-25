أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان طفل مجهول الهوية في العقد الأول من العمر لقي حتفه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، أمام محطة وقود كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة، لمعرفة سبب الوفاة ونشر صوره المجني عليه، لإمكانية الوصول لأسرته، وكذلك رفع البصمة الوراثية للطفل والاستعلام عنها.كما أمرت بالتحفظ عليه في مستشفى الخانكة.

قرار جديد في العثور على جثمان صغير غارقًا بترعة الإسماعيلية بالخانكة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوجود جثة طافية بترعة الإسماعيلية أمام محطة وقود قرية كفر حمزة دائرة المركز.

العثور على جثة طفل غارقا بالقليوبية

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، وتبين أن الجثة لطفل مجهول الهوية في العقد الأول من عمره، ويرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، ولا يوجد بحوزته أية أوراق تفيد في تحقيق شخصيته.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

أصيبت بغيبوبة.. ضبط المتهمين بمشاجرة وإصابة سيدة في قليوب

وفي واقعة أخرى ألقت مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، القبض على 6 أشخاص بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز، لقيامهم بالتشاجر فيما بينهم، مما أسفر عن إصابة سيدة بغيبوبة جراء ذلك، وجرى نقلها للمستشفى ، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن حالة المصابة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز، أسفرت عن إصابة سيدة بغيبوبة تامة وجرى نقلها للمستشفى.

وقد جرى على الفور ، انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم التحفظ على 6 أشخاص من طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية والتي أصدرت قرارها السابق.