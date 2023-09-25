محافظ جنوب سيناء يشارك في حفل الاستقبال الخاص بالاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي

شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بدعوة من جين ليكون رئيس البنك، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، في حفل الاستقبال الخاص بفعاليات الاجتماع السنوي الثامن للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي يعقد لأول مرة بأفريقيا على مدار يومي 25 و 26 سبتمبر 2023 ، بمدينة شرم الشيخ .

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

حيث عقد الحفل في متحف شرم الشيخ - ويشار الي ان اجتماع البنك الآسيوي تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية؛ يتباحثون جميعًا حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا و جائحة «كورونا»؛ وذلك استهدافًا شراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري، يرتكز علي إتاحة المزيد من الفرص التمويلية

المسيرة للقطاع الخاص؛ لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.

والقي محافظ جنوب سيناء كلمة رحب بها بجميع الحضور معربا عن بالغ سعادته لعقد الاجتماع الثامن للبنك الاسوي بمدينة شرم الشيخ الساحرة العالمية التي تنجح دائما في انجاح جميع المؤتمرات المنعقده بها باعتبارها مدينة المؤتمرات العالمية متمنيا خروج الاجتماع بتوصيات هامة وتحقيق النتائج المرجوة منه