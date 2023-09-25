محافظ جنوب سيناء يفتتح أول ساحة انتظار ذكية (Smart Parking) بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بإطلاق إشارة العمل للتشغيل التجريبي لأول موقع في منظومة ساحات الانتظار الذكية( Smart Parking) امام السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ.

يشار الي ان المنظومة تعد الأولى من نوعها داخل المحافظة وسوف توفر المنظومة لاحقا عند التشغيل الكامل لها تجربة رقمية متطورة تشمل حجز ومعرفة الأماكن المتوفرة والدفع رقميا اون لاين او باي كارت بنكي باحدث اجهزه قبول المدفوعات المؤمنة.

شهد الافتتاح واطلاق اشارة البدء الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية، والمهندس عمرو نبيل مدير علاقات كبار العملاء ممثل شركة اي كارد