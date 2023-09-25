زيادة أعداد الفرق المشاركة فى " سماع الدولى" عن العام الماضى

قالت سهام إسماعيل، مدير مهرجان سماع الدولى للانشاد والموسيقى الروحية، إن عدد الدول المشاركة فى المهرجان ١٢ دولة فضلا عن الفرق المصرية، وهي من دول مختلفة مثل الكونغو والبوسنة وجيبوتى، لافتة إلى أن عدد الفرق المشاركة زادت عن السنوات السابقة.

وتابعت سهام اسماعيل أن المهرجان له سمعة دولية كبيرة جدا على مدار الفرق المشاركة فى ١٦ سنة من عمر المهرجان، مشيرا إلى أن المهرجان عاد كما كان من حيث المشاركة مقارنة بعامى كورونا، وتذاكر الدخول للمهرجان مجانًا.

وأردفت، أن المهرجان يحمل رسائل عديدة، ومتميزة عن أى مهرجان اخر، وله رسائل تؤكد المحبة والتواصل، والتواصل الإنسانى بين الشعوب.

وأكملت، أن مستوى الفرقة أحد معايير الاختيار للمشاركة، فضلا عن الحرص على التنوع وعدم اختيار فرقتين من ثقافتين متشابهتين.

كما تقام اليوم أكبر احتفالية دولية بعنوان «دعونى أناجى حبيبي» ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية على مسرح السور الشمالى بجوار بوابة النصر الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، بمشاركة أكبر تجمع من فرق الانشاد وفن السماع والمقامات الروحية والرقص الصوفى المولوى من مختلف ثقافات الشعوب.