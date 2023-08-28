تفاصيل انخفاض سلع اساسية من بينها الزيت واللحوم

أسعار السلع الغذائية.. هى اهم ما يشغل المواطنين الذين يبحثون عن الأمل في تراجع أسعار السلع الاساسية ، بما يعينهم على سد احتياجاتهم من تلك السلع، وتشهد بيانات مجلس رئاسة الوزراء اهتماما ملحوظا من كافة الفئات للتعرف على كل ما يطرأ على الأسعار.

تستعرض الوفد فى السطور التالية انخفاض الأسعار لـ5 سلع أساسية :

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والسكر، واللحوم الطازجة، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي، في الأسواق اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول المعبأ والعدس المعبأ وزيت الذرة والدواجن خلال تعاملات اليوم بالأسواق.

تراجع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ..

انخفضت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق اليوم الاثنين، وكذلك هبطت أسعار اللحوم القائم فى سوق الماشية بعد تراجع أسعار الأعلاف وتوافرها أمام المربيين من ناحية، وقلة الإقبال على شراء اللحوم من ناحية أخري.

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعرا يتراوح بين 220 جنيهًا و225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا، حيث سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.