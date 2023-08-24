الخميس 24 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مافيا الزيت والمكرونة.. ضبط مدير مخزن لتجميعه أطنان من السلع الغذائية

مافيا الزيت
مافيا الزيت

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن للمواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المدعمة "زيت طعام مكرونة" والمحظور تجميعها بقصد طرحها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على (1,737 طن زيت طعام –776كيلو جرام مكرونة) جميعها غير مصحوبة بأية مستندات يدل على مصدرها.

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ضبط مخزن مواد تموينية قبل بيعها فى السوق السوداء

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نقل مخزن الكلي الصناعي بمستشفي دشنا المركزي

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بـدون تـرخيص وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

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