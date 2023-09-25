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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

عضو بالشيوخ: الشعب المصري هو البطل الوحيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

ثمن النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي اليوم لجدول الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلن وما زلت تُبذل جهودا كبيرة في كل ما يخص العملية الانتخابية منذ بداية التحضير لها وحتى الأن، خاصة بعدما أعلنت عن المستشار وليد حمزة عن إجراء الانتخابات داخل مصر 10 ديسمبر المقبل حتى 12 من نفس الشهر، بينما يبدأ التصويت للمصرين في الخارج من 1 ديسمبر حتى 3 من نفس الشهر. 

إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لجدول الانتخابات الرئاسية

 

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن جموع المصريون واثقين في قدرة  الهيئة الوطنية للانتخابات على إنجاح العملية الانتخابية في ظل إدارة ديمقراطية ونزيهة، وسيشهد لها العالم بالكفاءة والديمقراطية والعدالة، فضلا عن الانتخابات الرئاسية تعد  خطوة مهمة لاستكمال سلسلة الإنجازات التي عاصرتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي..

 

وشدد على ضرورة مشاركة جموع الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحديد مصيره، وذلك لأن الشعب البطل الوحيد في العملية الانتخابية، ولأبد أن يظهر صورة تليق بمكانة مصر وتاريخها العظيم، مشددا على ضرورة توعية الأحزاب والقوى السياسية والإعلام بتوعية الشعب المصري بكافة أطيافه بأهمية الانتخابات المقبلة.

 

واختتم بأن لأبد من ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالحيادية والشفافية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من المؤكد أن يروجها أهل الشر في الداخل والخارج، وأن تحرص كافة وسائل الإعلام على الالتزام   بالبيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

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