الدكتور أيمن محسب: تكلفة مشروعات الصعيد في السنوات الأخيرة تعادل مصروفات 100 عام

قال د.أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ ما أنفق على المشروعات في صعيد مصر خلال آخر 5 سنوات يعادل ما تم صرفه في 100 سنة من عمر مصر على الصعيد، مؤكدًا أن الصعيد يستحق المزيد.

وأضاف، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه بعد 2013 كان واجبًا على الشعب مساندة الرئيس ودعمه؛ لذا استجاب وتحمل كل ما يمكن تحمله.

رد الجميل

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحاول رد الجميل للشعب ورفع المعاناة عنه، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يتحدث بأرقام وإحصائيات تدل على أنه دقيق للغاية ويتابع على نحو جيد، وهو ما ظهر في كل المحافل، حيث تحدث أفضل مما نتحدث به نحن المتخصصون.