عاجل
الدكتور أيمن محسب: تكلفة مشروعات الصعيد في السنوات الأخيرة تعادل مصروفات 100 عام
الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أيمن محسب: المشروعات القومية كلمة السر في صمود الشعب أمام الأزمة الاقتصادية

د. أيمن محسب
د. أيمن محسب

قال د.أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ تسليط الأضواء على المشروعات القومية طوال 24 ساعة كان حلمًا كبيرًا للمشتغلين في مجال حقوق الإنسان بمصر.

 وأضاف أنه أمر يعبر عن الثقة التي يتمتع بها الإعلام المصري، وأنه لديه بيانات ضخمة يمكنه توصيلها للناس على مدار الساعة، منوهًا إلى أن المشروعات القومية هي كلمة السر الوحيدة لصمود المواطن المصري والاقتصاد المصري على حد سواء أمام الأزمة الاقتصادية العالمية.

txt

النائب أيمن محسب: إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل يبعث الطمأنينة لدى الجميع

txt

النائب أيمن محسب: اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعكس الحرص على تكريس علاقات الشراكة

استمرار المشروعات رغم كورونا

ولفت خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن العالم تجمد في فترة كورونا لمدة عامين دون أي دخل أو إنفاق على مشروعات، لكن مصر استمرت في مشروعاتها، مشددًا على أن هدف القيادة السياسية هو احترام المواطن، والرئيس السيسي احترم المواطن على نحو دقيق، وهو ما جعل المشروعات مرتبطة بتحسين حال المواطن.

 وأشار إلى أن الرئيس السيسي يشعر بالحالة التي وصل إليها المواطن في الكفور والنجوع؛ إذ أهمل صعيد مصر لسنوات طويلة، وأهملت سيناء على مدار عقود، ولكن شهدت السنوات الماضية إنفاق المليارات من أجل خدمة الوطن والمواطن.

مواد متعلقة

النائب أيمن محسب: ضعف التمويل من أكبر التحديات التي تواجه الأحزاب

النائب أيمن محسب: الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

النائب أيمن محسب: توصيات "الحوار الوطني" وثيقة مهمة للتعاطي مع الانتخابات الرئاسية

النائب أيمن محسب: قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الإعفاء الضريبي خطوة مهمة لمواجهة التضخم

أيمن محسب: قرارات الرئيس تصب في مصلحة المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجًا

النائب أيمن محسب: مصر تستهدف توفير الطاقة النظيفة للمواطنين بأسعار ميسرة

النائب أيمن محسب: القضاء على فيرس سي بمثابة إعجاز يحسب لمصر

النائب أيمن محسب يكشف دور برامج الحماية الاجتماعية في تطوير حياة المصريين
الجريدة الورقية