أيمن محسب: المشروعات القومية كلمة السر في صمود الشعب أمام الأزمة الاقتصادية

قال د.أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ تسليط الأضواء على المشروعات القومية طوال 24 ساعة كان حلمًا كبيرًا للمشتغلين في مجال حقوق الإنسان بمصر.

وأضاف أنه أمر يعبر عن الثقة التي يتمتع بها الإعلام المصري، وأنه لديه بيانات ضخمة يمكنه توصيلها للناس على مدار الساعة، منوهًا إلى أن المشروعات القومية هي كلمة السر الوحيدة لصمود المواطن المصري والاقتصاد المصري على حد سواء أمام الأزمة الاقتصادية العالمية.

استمرار المشروعات رغم كورونا

ولفت خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن العالم تجمد في فترة كورونا لمدة عامين دون أي دخل أو إنفاق على مشروعات، لكن مصر استمرت في مشروعاتها، مشددًا على أن هدف القيادة السياسية هو احترام المواطن، والرئيس السيسي احترم المواطن على نحو دقيق، وهو ما جعل المشروعات مرتبطة بتحسين حال المواطن.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يشعر بالحالة التي وصل إليها المواطن في الكفور والنجوع؛ إذ أهمل صعيد مصر لسنوات طويلة، وأهملت سيناء على مدار عقود، ولكن شهدت السنوات الماضية إنفاق المليارات من أجل خدمة الوطن والمواطن.