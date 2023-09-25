نظم مركز إعلام جنوب أسيوط، بالتعاون مع مديرية أوقاف أسيوط والوحدة المحلية لأولاد إلياس واحدي الجمعيات الخيرية لقاء إعلاميا بعنوان "وعاشروا معهم بكرام"، في إطار المؤتمر القومي. مشروع تنمية الأسرة المصرية.

صرحت بذلك مروة سيد سلام، مدير مركز إعلام جنوب أسيوط، وقالت: حضر اللقاء الدكتور عاصم محمود قبيسي وكيل وزارة الأوقاف الذي بدأ كلمته بالتعريف بمفهوم الأسرة ووصفها. باعتباره السكن والطمأنينة، وباعتباره نواة المجتمع وعموده. فإذا أصلحت حالته، سيصلح المجتمع ككل، وتنقيح أهم الأخلاق والأخلاق التي حث عليها. إن الإسلام في المعاملة بين الأزواج ضمانة لدوام العلاقات الطيبة والمودة، وبقاء البيت ثابتاً، وأهمها الاحترام المتبادل وعودة المودة إلى البيوت، وعدم تقييد الزوجة في النفقة في النفقة. حالة القدرة والطاعة للزوجة. بطريقة معقولة.

وشدد على ضرورة التعرف على طبيعة الواجبات والحقوق المنوطة بالزوج والزوجة. كما تناول معدلات الطلاق وأسبابها وأهمها عدم الوعي بطبيعة الحقوق والواجبات. ، وزواج القاصرات، لكونه من أخطر أسباب الطلاق، فضلا عن التدخلات الأسرية، وسوء معايير اختيار شريك الحياة منذ البداية، مع تسليط الضوء والتحذير من التحديات التي تواجه الأسرة حاليا الثقافة والمحاولات المصرية لتغريبها من خلال فتاوى غير صحيحة وغير مدروسة حول طبيعة الواجبات والحقوق داخل الأسرة، والتي يتم الترويج لها بشكل مخيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مركز إعلام جنوب أسيوط ينظم لقاء مع الإعلاميين بعنوان “وعاشروا معهم بالمعروف”