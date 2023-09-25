النائب أيمن محسب: إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل يبعث حالة من الطمأنينة لدى الجميع

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع إعلان الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها، سيمنح الحياة السياسية والشارع المصري حالة من الزخم والتنافس في إطار من الديمقراطية، ووفقًا للمحددات التي قرارها الدستور والقانون، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من هذا الاستحقاق الدستوري في إضفاء مزيد من الفاعلية على عمل الأحزاب السياسية.

الانتخابات الرئاسية 2024



وأضاف "محسب"، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في أجواء من الشفافية النزاهة خاصة بعد الإعلان عن إجرائها تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يمنح الجميع حالة من الثقة تجاه سلامة العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية كانت حريصة أيضا على إطلاق رسائل طمأنة تجاه تطبيق نصوص الدستور والقانون بالانتخابات، وأنها تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.



وأكد عضو مجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية هي بداية مرحلة جديدة من عمر هذا الوطن، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، مطالبًا الأحزاب بأن تكون على قدر الحدث وأن تعمل بجدية للخروج بهذا العرس الديمقراطي في أفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى إطلاق حملات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في التصويت وممارسة حقهم المشروع في اختيار قائدهم.



وشدد النائب أيمن محسب على ثقته الكاملة في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات بما تملكه من امكانات وخبرات من إدارة العملية الانتخابية بنجاح، والخروج بمشهد يليق باسم مصر، خاصة انه تم السماح فيها لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية بالمتابعة بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية أيضا، وهو ما يبعث بحالة من الاطمئنان للجميع.