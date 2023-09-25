البنية التحتية المصرية تفتح ذراعيها للبنك الآسيوي.. خبير اقتصادي يكشف حجم الاستفادة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية به 106 أعضاء، وبرأس مال يصل إلى 100 مليار دولار، وتم تأسيسه 2014، ومصر انضمت للبنك عام 2016.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن اجتماع بنك الاستثمار الآسيوي يعد الأول الذي يعقد في أفريقيا، والهدف منه فتح باب تمويل للقطاع الخاص، أو العام لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا وآسيا.

1.3 مليار محفظة ائتمانية:

ولفت إلى أن البنية التحتية تشمل كافة المشروعات التكنولوجية ولا تقف على المشروعات التقليدية، موضحًا أن المحفظة الائتمانية بين مصر وبنك الاستثمار الآسيوي تصل إلى 1.3 مليار دولار.

وأوضح أن اختيار مصر لتستضيف مؤتمر بنك الاستثمار الآسيوي له العديد من الدلالات الاستراتيجية والمؤشرات التي تشير إلى مكانة مصر الإقليمية.

ونوه إلى أنه سيتم عقد اتفاقيات وشراكات تعاون بين مصر ممثلة في القطاع العام والخاص، لتمويل المشروعات التنموية في مجال البنية التحتية المالية.