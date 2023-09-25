رئيس البنك الآسيوي: البنية التحتية المصرية تحتل مكانة خاصة في مخيلة العالم

قال جين لو تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن مصر واحدة من أعظم الحضارات في تاريخ البشرية، كما احتلت البنية التحتية المصرية منذ فترة طويلة مكانة خاصة في مخيلة العالم. ويظهر ذلك من خلال أعجوبة أهرامات الجيزة الخالدة إلى قناة السويس التي يتدفق من خلالها 12% من التجارة العالمية، ظلت مصر منذ فترة طويلة موطنًا للرؤى الكبرى والأحلام لغد جديد.

وأضاف، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ اليوم، ، أن مشروع قناة السويس الجديدة، الذي تم تنفيذه في وقت قياسي بفضل الاهتمام الشديد من الرئيس السيسي، يجسد التأثير التحويلي لمشاريع البنية التحتية جيدة التخطيط والتنفيذ. إن التأثير التنموي لهذا المشروع وغيره من استثمارات البنية التحتية المصرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة واضح للغاية.

وأشار إلى أن العالم يواجه حاليآ ما بعد الجائحة سلسلة من التحديات الاقتصادية. ويجري تخفيض توقعات النمو، ويصل التضخم وأسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. وفي أعقاب وباء كوفيد-19، أصبحت الميزانيات العامة أكثر إجهادا من أي وقت مضى ومع ذلك، فإن العالم مستمر في النمو. وتستمر فجوة تمويل البنية التحتية في الاتساع بشكل متزايد. وهناك حاجة متزايدة إلى دعم الأعضاء في مواجهتهم للكوارث الطبيعية المتكررة أكثر من أي وقت مضى، مثل المآسي الأخيرة في المغرب وليبيا. والأهم من ذلك أن الخطر الواضح والقائم المتمثل في تغير المناخ الذي يهددنا جميعا

وأشار رئيس البنك الآسيوي إلى ما قاله الرئيس الراحل محمد أنور السادات منذ نحو خمسة وأربعين عاماً، حينما في مذكراته: "لا يمكن أن يكون هناك أمل إلا في مجتمع يعمل كأسرة واحدة كبيرة، وليس العديد من الأسر المنفصلة". وهذا هو جوهر الروح المتعددة الأطراف التي شكلت تشكيل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية في عام 2016.

وقال: أنا فخور بأن أقول إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، بعد مرور ثماني سنوات على تشغيله، قد تم الاعتراف به باعتباره عنصراً أساسياً في البنية المالية العالمية. ويظل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية ضمن الجينات الوراثية لبنوك التنمية المتعددة الأطراف، ويتمتع بالسمات الخاصة التي يتمتع بها بنك التنمية المتعدد الأطراف الذي يتناسب مع القرن الحادي والعشرين. ويعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية بشكل وثيق مع المؤسسات الشقيقة لتعزيز الروابط العائلية التي تربط كافة بنوك التنمية المتعددة الأطراف معا. ونحن نساهم بنشاط في إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال تنفيذ توصيات مراجعة CAF لمجموعة العشرين، مع إنشاء مبادرات جديدة مع الشركاء الموقرين بوتيرة فائقة السرعة.